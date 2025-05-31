أزمة داخلية منتظرة في برشلونة!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – مع اقتراب انضمام الحارس الشاب خوان غارسيا إلى برشلونة وبقاء الألماني مارك أندريه تير شتيغن، من المتوقع أن تنشأ أزمة داخلية في صفوف البارسا حول مركز حراسة المرمى، وفقا لما ذكرته صحيفة سبورت الكتالونية.

شتيغن مصمم على البقاء ويرفض فكرة الرحيل، لكن قد يواجه ضغوطًا قوية مع وجود منافس جديد ينافسه على مركزه.

في المقابل، خوان غارسيا يرغب في اللعب كأساسي، مما يزيد من حدة المنافسة داخل الفريق.

المسؤولون في برشلونة والمدرب هانز فليك أمام مهمة صعبة في التوفيق بين طموحات الحارسين وضمان استقرار الفريق.