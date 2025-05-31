باير ليفركوزن يقلص مطالبه من بايرن ميونخ بشأن جوناثان تاه

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – انضم الألماني جوناثان تاه رسميًا إلى صفوف بايرن ميونخ قادمًا من باير ليفركوزن، بعقد يمتد حتى يونيو 2029.

وكشفت صحيفة “بيلد” أن باير ليفركوزن خفّض مطالبه المالية للسماح بمشاركة تاه مع بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية، حيث يطلب الآن مبلغ لا يقل عن 2 مليون يورو، بالإضافة إلى مكافأة تصل إلى 500 ألف يورو في حال تحقيق الفريق نتائج إيجابية في البطولة.

وكانت بعض التقارير قد أشارت سابقًا إلى أن ليفركوزن كان يرغب في الحصول على 5 ملايين يورو للسماح بمشاركة اللاعب في البطولة.