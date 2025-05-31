أخبار اليمن : مستوطنون يعتدون على فلسطينية

مستوطنون يعتدون على فلسطينية
اعتدى مستوطنون صهاينة ، اليوم السبت، على مواطنة فلسطينية بالضرب في مسافر يطا جنوب الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وقال الناشط الإعلامي أسامة مخامرة لوكالة الأنباء الفلسطينية إن مستوطنين من بؤرة "اسخار مان" اعتدوا بالضرب على المواطنة دلال عوض، خلال اقتحامهم خربة الطوبة.
وأوضح أن المستوطنين داهموا منازل المواطنين وفتشوها، ودفعوها على الأرض بعد مطاردتها واقتحام مسكنها، ما أدى إلى إصابتها برضوض.
والجمعة، هاجم مستوطنون قرية خلة الضبع بمسافر يطا، واعتدوا على النساء بالضرب، وأصيبت امرأة حامل برضوض وحالة إغماء.
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