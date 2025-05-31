أخبار اليمن : نسف منزل بداخله قوة صهيونية شرق غزة

نسف منزل بداخله قوة صهيونية شرق غزةبثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم السبت، مشاهد توثق عملية تفخيخ وتفجير منزل تحصنت به قوة إسرائيلية شرقي حي الشجاعية بمدينة غزة شمال القطاع، وذلك ضمن "معركة طوفان الأقصى".

وأظهرت المشاهد عملية تفخيخ المنزل بالعبوات الناسفة، فيما يُسمع صوت مقاوم يردد "ما شاء الله ربنا يكرمنا"، ثم عملية رصد الجنود أثناء توجههم نحو المنزل المفخخ.

ووثّقت المشاهد لحظة تفجير المنزل بعد دخول الجنود إليه، أعقبه صوت اشتباك وإطلاق نار كثيف، في حين ردد مقاومون هتافات التكبير.

وتُواصل فصائل المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة، معركة الدفاع عن الشعب الفلسطيني والمقدسات، ضمن معركة "طوفان الأقصى"، والرد على جرائم ومجازر العدو الإسرائيلي بحق المدنيين في القطاع.