أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 54,381

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 54,381ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 54 ألفاًً و381 شهيداً، و124 ألفاً و54 مصاباً.

وأكدت وزارة الصحة في غزة، أن مستشفيات القطاع استقبلت 60 شهيدا، و284 مصابا خلال الساعات الـ 24 الماضية، مشيرة إلى الإحصائية لا تشمل مستشفيات محافظة شمال قطاع غزة لصعوبة الوصول إليها.

وأضافت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 4117 شهيدا، و 12013 مصابا، مشيرة إلى أنه ما زال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض والركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

