طلب إدارة ريال مدريد من رودريغو

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – في خطوة تؤكد تمسكه بالمشروع الرياضي، أبلغ النجم البرازيلي رودريغو إدارة ريال مدريد برغبته في الاستمرار مع الفريق خلال الموسم المقبل، رغم كل الشائعات التي أحيطت بمستقبله مؤخرًا.

رغم أن اللاعب كان قد اعترف للمدرب السابق كارلو أنشيلوتي بعدم شعوره بالجاهزية الكاملة للمشاركة في كلاسيكو الليغا الماضي، إلا أن موقفه الحالي يعكس تحوّلًا إيجابيًا في ذهنيته، واستعداده للقتال من أجل مكانه في التشكيلة الأساسية، وفقًا لما ذكره الصحفي خوسيه فيليكس دياز.

في المقابل، لم تكتفِ إدارة النادي برغبة اللاعب المعلنة، بل طالبت رودريغو بإثبات التزامه داخل الملعب، من خلال تقديم مستوى ثابت ومؤثر، يعكس طموحات ريال مدريد وتطلعاته في الموسم المقبل.

إدارة النادي تؤمن بقدرات رودريغو، لكنها في الوقت ذاته تُدرك حجم المنافسة المرتقبة في خط الهجوم، ما يجعل من الجاهزية الذهنية والفنية أمرًا حاسمًا للاعبين الطامحين في حجز أماكنهم في التشكيلة الأساسية.