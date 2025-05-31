رونالدو يُمهل النصر: “إما التغيير.. أو الرحيل!”

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كشفت مصادر إعلامية عن آخر المستجدات بشأن مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع نادي النصر، في ظل المفاوضات الجارية لتجديد عقده.

وفقًا لما أورده الإعلامي عبدالعزيز العصيمي، فإن رونالدو لم يبدِ موافقته حتى الآن، مؤكدًا أن استمراره مرتبط بتحقيق مطالب محددة تضمن له بيئة تنافسية متكاملة، مضيفًا: “الأسطورة يريد نصر مكتمل وإلا سيودع“.

رونالدو، البالغ من العمر 40 عامًا، يطالب بخطوات جادة على مستويين:

-الأول: دعم الفريق بصفقات نوعية ترفع من مستوى التشكيلة

-الثاني: إحداث تغييرات في البنية الإدارية للقطاع الرياضي بالنادي

ورغم التوقف المؤقت في المفاوضات بحسب تقارير سابقة، إلا أن موقف رونالدو يعكس رغبته في البقاء شريطة أن يُبنى مشروع قادر على المنافسة محليًا وقاريًا، بما يتماشى مع طموحاته.