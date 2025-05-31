لامين يامال أمام تحدٍّ جديد في برشلونة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – وفقًا لما أوردته صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، يُقبل النجم الواعد لامين يامال على تحدٍّ جديد مع نادي برشلونة في الموسم المقبل، بعد موسم لافت أثبت خلاله أنه تجاوز سنه بكثير من حيث النضج الكروي والتأثير في المباريات.

رغم أنه لا يزال في سن الـ17، فقد خاض يامال أكثر من 100 مباراة بقميص الفريق الأول، وحقق أربعة ألقاب كبرى: لقبين في الدوري الإسباني، ولقب كأس الملك، و السوبر الإسباني.

أنهى الجناح الشاب موسمه بأرقام مبهرة: 18 هدفًا و21 تمريرة حاسمة في 21 مباراة، لكن تأثيره الحقيقي يتجاوز هذه الأرقام، إذ تؤكد الصحيفة أن الإحصائيات لا تعكس دائمًا القيمة الفعلية لأدائه داخل الملعب.

وسجلت الإحصائيات أن يامال اصطدم بالعارضة أو القائم في 14 مناسبة خلال موسميه مع الفريق الأول، ما يُظهر أنه كان بإمكانه رفع رصيده التهديفي لو سارت الأمور في صالحه ببضعة سنتيمترات فقط.

سيبقى في الأذهان ما قدمه في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان، حيث اقترب من التسجيل في ثلاث مناسبات حاسمة.

في مباراة الذهاب على ملعب مونتجويك، أنقذ يان سومر هدفًا مؤكدًا بطريقة مذهلة، ثم ارتطمت تسديدة لامين بالعارضة في اللحظات الأخيرة.

وفي الإياب على ملعب “جوزيبي مياتزا”، وعندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم برشلونة 3-2، جاءت تسديدة يامال لتصطدم بالقائم وتُهدر فرصة التأهل قبل أن يعادل أتشيربي النتيجة ويقصي البارسا من البطولة.

خلال الموسم، تكرر اصطدام تسديداته بإطارات المرمى في مواجهات أمام فياريال (ذهابًا وإيابًا)، جيرونا، أتلتيكو مدريد، فالنسيا (مرتين)، خيتافي، ألميريا، نابولي، ريال بيتيس ، ومايوركا.

يبدو أن التحدي القادم ليامال سيكون تعلُّم تحويل هذه الفرص الضائعة إلى أهداف، وهي مهمة يرى كثيرون أنه قادر على تجاوزها بسهولة بفضل تطوره اللافت، وثقة المدرب هانز فليك الكبيرة في إمكاناته.