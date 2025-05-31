داني أولمو يتغلب على الصعاب!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – رغم العقبات التي واجهته منذ اليوم الأول، أثبت داني أولمو جدارته كلاعب من الطراز الأول في موسمه الأول مع برشلونة، حيث قدم أداءً لافتًا نال إشادة الإدارة الرياضية والمدرب هانز فليك على حد سواء، وفقًا لتقرير صحفية سبورت الكتالونية.

الصفقة التي أصر عليها ديكو، رغم رغبة الجماهير في التعاقد مع نيكو ويليامز، جاءت في وقت كان فيه هامش الرواتب لا يسمح سوى بضم لاعب واحد فقط.

كما أن تسجيل أولمو نفسه تأخّر، ما حرمه من المشاركة في أول جولتين من الليغا ونصف نهائي كأس السوبر، ولكن إصرار اللاعب على البقاء في برشلونة كان حاسمًا، وأثبت فليك صحة الرهان عليه بمنحه الثقة الكاملة متى كان جاهزًا بدنيًا.

رغم الإصابات والغيابات، نجح أولمو في تسجيل 12 هدفًا، وتقديم 6 تمريرات حاسمة، بالإضافة إلى 3 ركلات جزاء تسبب بها، خلال 1,932 دقيقة لعب، بمعدل مساهمة بهدف كل 92 دقيقة.

وكان تأثيره المباشر حاسمًا، حيث منحت أهدافه 8 نقاط لبرشلونة في الليغا، وساهم بقوة في ريمونتادا مثيرة أمام سيلتا فيغو، واختير 4 مرات كأفضل لاعب في المباراة، و3 مرات في التشكيلة المثالية للجولة.

ومع 38 تمريرة مفتاحية في 39 مباراة، برهن أولمو على قيمته كلاعب ذكي ومؤثر في الثلث الأخير من الملعب.

الإدارة الرياضية بقيادة ديكو والمدرب فليك عبّرا عن رضاهما التام عن مستوى أولمو، لكن اللاعب نفسه لا يكتفي بما تحقق، ويضع نصب عينيه تقديم موسم أكبر وأكثر تأثيرًا بقميص برشلونة في عامه الثاني.