قرار من رينارد قبل مواجهتي البحرين وأستراليا

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – قرر الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، منح لاعبي الأخضر فترة حرة تمتد لأربع ساعات مساء السبت، عقب الانتهاء من التدريبات الاسترجاعية التي تُجرى في الدمام، بحسب ما أفادت به تقارير صحفية.

وتبدأ فترة الراحة عند الساعة الثامنة مساءً، على أن يعود اللاعبون إلى مقر المعسكر بفندق جراند حياة قبل منتصف الليل.

يأتي ذلك في إطار تحضيرات الأخضر للجولتين الختاميتين من الدور الثالث في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، حيث يلاقي البحرين ثم أستراليا في مواجهتين حاسمتين.