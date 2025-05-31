أياكس يعلن تعاقده مع مدرب ليفربول حتى عام 2027

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن نادي آياكس الهولندي تعاقده مع مساعد مدرب ليفربول حتى عام 2027 خلفًا للإيطالي فرانشيسكو فاريولي.

واستقال فاريولي، بعدما أنهى الموسم بخسارة الكأس والدوري بفارق نقطة وحيدة عن بي إس في آندهوفن.

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وأعلن آياكس تعاقده مع جون هيتينجا، مساعد الهولندي آرني سلوت، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول.



وأثار تعاقد آياكس مع هيتينجا استغرابًا لدى الجمهور لأنه متعاقد مع ليفربول حتى عام 2027، إلا أن الريدز أعطوا الضوء الأخضر للنادي الهولندي حتى يتحدثوا مع مساعد سلوت.

هيتينجا صاحب الـ 49 عامًا كان مساعدًا لديفيد مويس في وست هام يونايتد عام 2023 وتدرج في فرق الناشئين لنادي آياكس حتى وصل للفريق الأول كمدرب مؤقت.

