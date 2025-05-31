عاجل: رودريغو يحسم مستقبله ويبلغ ريال مدريد بقراره النهائي

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – في خضم الشائعات المتزايدة حول مستقبله، حسم النجم البرازيلي رودريغو غوس موقفه، وأبلغ إدارة ريال مدريد برغبته النهائية في البقاء داخل أسوار “سانتياغو برنابيو”.

وبحسب ما أورده الصحفي الموثوق خوسيه فيليكس دياز في صحيفة ماركا، فقد أجرى مسؤولو النادي محادثة مباشرة مع رودريغو خلال الأيام الماضية للاستفسار عن نواياه بشأن مستقبله، فجاء رد اللاعب واضحًا وحازمًا: “أريد الاستمرار في ريال مدريد”.

وتم نقل هذه الرسالة بشكل رسمي إلى رئيس النادي فلورنتينو بيريز والمدير العام خوسيه أنخيل سانشيز، مما يؤكد تمسك اللاعب بالبقاء رغم العروض والإغراءات من أرسنال، ومانشستر سيتي، وتشيلسي.