“العواقب وخيمة”.. ناجلسمان يحذر روديجر بعد تصرفه المسيء مع ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد العظيم - وجه المدير الفني لمنتخب ألمانيا، يوليان ناجلسمان، تحذيرًا صريحًا لمدافع ريال مدريد، أنطونيو روديجر، على خلفية تصرفه العنيف خلال نهائي كأس ملك إسبانيا، والذي انتهى بطرده وفرض عقوبة إيقاف لست مباريات بحقه.

ورغم غيابه عن معسكر منتخب ألمانيا الحالي بسبب جراحة في الركبة، ظهر روديجر بجانب ناجلسمان خلال مؤتمر صحفي، حيث لم يتردد المدرب الألماني في انتقاد ما بدر من مدافعه الدولي في تلك المباراة ضد برشلونة.

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وقال ناجلسمان بلهجة صارمة: “هو يعرف رأيي، ما فعله ليس جيدًا وتعدى الخطوط الحمراء، ويعلم تمامًا أن تكرار ذلك لن يكون مقبولًا، وإلا ستكون هناك عواقب وخيمة”.

وأضاف: “نحن كنا صريحين تمامًا معه، هو يدرك أنه ارتكب خطأ، في مرحلة ما، يجب أن نقبل الاعتذار”.

وأتم: “وقد دخل الآن في فترة إثبات ذاته، بالنسبة لي، انتهى الأمر، لكنني أنتظر منه سلوكًا أفضل في المستقبل”.

ويواجه روديجر ضغوطًا متزايدة على صعيد المنتخب بعد هذه الحادثة، خصوصًا في ظل استعداد ألمانيا لخوض منافسات بطولة كأس العالم المقبلة، حيث سيكون الانضباط والالتزام من الأولويات داخل المعسكر.

وكان المدافع قد أثار جدلاً واسعًا بعد أن ألقى شيئًا باتجاه الحكم خلال نهائي كأس ملك إسبانيا، ما استدعى تدخل زملائه لتهدئته، وانتهى الأمر بطرده من اللقاء وسط انتقادات لاذعة من الجماهير ووسائل الإعلام.

