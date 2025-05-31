“ما فرصة محمد صلاح؟”.. ليكيب تكشف المرشحين الأبرز للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2025

عدن - ياسمين عبد العظيم - بدأت ملامح السباق على الكرة الذهبية لعام 2025 تتضح، بعدما كشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية عن أبرز الأسماء التي تتصدر المشهد في الوقت الحالي، بالتزامن مع إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وإنتر ميلان، وتأثير عدد من النجوم في البطولات الكبرى.

وأشارت “ليكيب” إلى أن الجناح، لامين يامال، هو أحد أبرز المرشحين للتتويج بالجائزة، بعد تألقه اللافت مع برشلونة في الموسم الحالي، مؤكدة أنه يملك كل المقومات التي تجعله الأبرز في سباق الجائزة الفردية هذا العام.

وفي المقابل، دخل عثمان ديمبلي، جناح باريس سان جيرمان، حسابات الترشيح بقوة، خاصة إذا نجح في قيادة فريقه لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، وسط توقعات بأن يقدم أداءً فرديًا حاسمًا أمام إنتر ميلان في النهائي.



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وأكدت الصحيفة الفرنسية أن نهائي دوري أبطال أوروبا ثم كأس العالم للأندية سيكونان المحطتين الأهم لتحديد مصير الكرة الذهبية، خصوصًا أن لجنة التحكيم المكونة من 100 صحفي حول العالم ستغلق باب التصويت في نهاية أغسطس، قبل الحفل الرسمي يوم 22 سبتمبر.

وبحسب “ليكيب”، تضم القائمة الأولية للمرشحين أيضًا أسماء بارزة مثل جود بيلينجهام، وكيليان مبابي، وفينيسيوس جونيور، إلى جانب محمد صلاح وإيرلينج هالاند، في سباق يبدو مفتوحًا أكثر من أي وقت مضى، بعد موسم شهد تباينًا كبيرًا في الأداء الجماعي والفردي.

واعتبرت الصحيفة أن لامين يامال قد يكون المفاجأة الكبرى هذا العام، خاصة أنه لم يتجاوز 17 عامًا، لكنه قدم مستويات مبهرة في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، ويمثل الجيل الجديد من النجوم الذين يُتوقع أن يسيطروا على الجوائز الكبرى في السنوات القادمة.

وأفادت “ليكيب” أن في حالة خسارة عثمان ديمبلي للقب اليوم قد يكون ذلك سبيًلا أمام يامال لحسم الجائزة الفردية رغم سنه الصغير.

