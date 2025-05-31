مكاسب النصر من الابتعاد عن دوري أبطال آسيا 2

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – برزت دعوات تطالب نادي النصر بعدم خوض منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2، التي بلغها بعد حصوله على المركز الثالث في دوري روشن موسم 2024/25.

وكان من أبرز هذه الدعوات ما طرحه النجم المصري السابق أحمد حسام ميدو، حيث أشار إلى أن تركيز النصر على البطولات المحلية قد يمنحه فرصة أكبر لاستعادة أمجاده، مستشهداً بما فعله الاتحاد في الموسم الماضي.

وأوضح ميدو: “في حال عدم وجود تبعات قانونية، من الأفضل للنصر الانسحاب من البطولة الآسيوية ليكون الفريق الوحيد من كبار الدوري المتفرغ بالكامل للمنافسات المحلية”.

يُذكر أن النصر لم ينجح في تحقيق أي لقب محلي في السنوات الأخيرة، إذ كان آخر تتويج له بلقب الدوري موسم 2018-2019، فيما كانت آخر بطولة هي كأس السوبر السعودي عام 2020.