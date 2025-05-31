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رسالة أرنولد الأولى إلى تشابي ألونسو.. صورة

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- أنهى ريال مدريد رسميًا انتظار عشاقه بإعلان التعاقد مع الظهير الأيمن الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، بعقد يمتد حتى عام 2031، والذي سينضم للفريق مباشرة للمشاركة في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية منتصف يونيو المقبل.

وفي أول تفاعل علني لأرنولد مع الفريق كان عبر حساب النادي على إنستغرام، حيث نشر صورة تجمعه بالمدرب تشابي ألونسو من مباراة الموسم الماضي، ورد اللاعب عليها بكلمة “الزعيم” بالإسبانية، في إشارة واضحة إلى احترامه الكبير لشخصية ألونسو وتأكيدًا على اندماجه السريع في أجواء ريال مدريد.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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