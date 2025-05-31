أيمن يونس: إنجازات شيكابالا في الزمالك لا تقدر.. و”بلاش شغل اللجان المضروبة”

عدن - ياسمين عبد العظيم - أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أن قائد الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا وحده من يملك حق تحديد موعد اعتزاله، مشددًا على ضرورة دعمه من جماهير القلعة البيضاء وعدم الانسياق وراء حملات التشكيك ضد اللاعب.

وكتب يونس عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”: “شيكا يتبقى في عقده سنة، وأتمنى يكملها.. عموما هو صاحب القرار الوحيد في توقيت اعتزاله، هو فقط”.

وأضاف: “عطاء وإنجازات شيكا لا تُقدر.. و(بلاش بقى شغل السوشيال ميديا واللجان المضروبة) شيكا يستحق كل تقدير ومساندة ودعم من كل جماهير الزمالك الأصيلة”.



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ويعد شيكابالا أحد أكثر اللاعبين تأثيرًا في تاريخ الزمالك خلال العقود الأخيرة، حيث ساهم في التتويج بعدد كبير من البطولات، كما ارتبط اسمه بجماهير القلعة البيضاء لسنوات طويلة بفضل مهاراته العالية وروحه القتالية ومواقفه داخل وخارج الملعب.

ومن المنتظر أن يُحسم ملف مستقبل شيكابالا مع الزمالك خلال الفترة المُقبلة، سواء باستكمال عقده أو اتخاذ قرار بالاعتزال، في وقت يتمنى فيه الكثير من أنصار الفريق أن تكون نهاية مشواره الكروي بقميص القلعة البيضاء.

