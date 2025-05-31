شكرا لاهتمامكم بخبر مدير رياضي سابق لبرشلونة: أسأنا كثيراً معاملة عثمان ديمبيلي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - اعتبر روبرت فرنانديز، المدير الرياضي السابق لبرشلونة، أن عثمان ديمبيلي تعرّض لـ”سوء معاملة” خلال حقبته في النادي الكاتالوني.

جاء ذلك خلال مقابلة مع صحيفة SPORT الكاتالونية، عشية خوض ديمبيلي نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وإنتر ميلان.

روبرت فرنانديز تعرّض لانتقادات عنيفة، بعد تعاقده مع ديمبيلي عام 2017 من بوروسيا دورتموند في مقابل 105 ملايين يورو، مع حوافز رفعت قيمة الصفقة إلى 147 مليون يورو.

ديمبيلي لم يرتقِ إلى مستوى هذا الثمن، وعانى من إصابات واعتُبر سلوكه غير مهني، نتيجة تأخره عن التدريبات، علماً أنه أحرز لقب الدوري الإسباني 3 مرات مع برشلونة.

في النهاية، رسّخ ديمبيلي مكانته كأحد أهم لاعبي برشلونة، بفضل سرعته وقدرته على صنع اللعب. لكن النادي اضطر إلى قبول 50 مليون يورو من باريس سان جيرمان، بعدما فعّل اللاعب بنداً في عقده مكّنه من الرحيل عام 2023.

موسم رائع مع باريس سان جيرمان

عثمان ديمبيلي قدّم موسماً رائعاً مع باريس سان جيرمان، رشّحه لنيل جائزة “الكرة الذهبية”، بعدما وجد الاستقرار بقيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي.

وخاض اللاعب 48 مباراة مع باريس سان جيرمان، مسجلاً 33 هدفاً كما صنع 13 تمريرة حاسمة.

في دوري أبطال أوروبا سجل 8 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة في 10 مباريات عام 2025، الذي حقق فيه 25 هدفاً و6 تمريرات حاسمة في 27 مباراة.

“لم نتحلَّ بالصبر الكافي مع عثمان”

روبرت فرنانديز الذي يعمل الآن في وكالة Interstar Deporte لإدارة شؤون اللاعبين، اعتبر أن ديمبيلي قد ينال جائزة “الكرة الذهبية” إذا فاز باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا.

سُئل عن الانتقادات التي تعرّض لها بعدما ضمّ النجم الفرنسي عام 2017، فأجاب: “مع عثمان، لم نتحلَّ بالصبر الكافي… سواء أنتم، الصحافة، ولا نحن. بصراحة، أعتقد بأننا أسأنا معاملة هذا اللاعب كثيراً. للأسف، عليّ أن أصف الأمر بهذه الطريقة. لم يتفهّم أموراً كثيرة. جاء يافعاً جداً، علماً أنني أردت (التعاقد معه) حتى قبل عامين. كان يتمتع بموهبة استثنائية”.

أين مكمن الخطأ في هذا الصدد؟ أجاب فرنانديز: “لم يكن هناك صبر، والأهم من ذلك تعرّض لإصابتين. وهذا تناقض، إذ كانوا يقولون لي إنه لم يكن (لاعباً) يتحلّى بالمهنية، وهذا غير صحيح. كان محترفاً رائعاً. لم يكن يشرب (الكحول)، وقالوا إنه كان يشرب”.

وأضاف: “قالوا إن (أسلوب) حياته كان سيئاً، وكانت كذبة. آلمه ذلك كثيراً، أعتقد أنه أخلّ بتوازنه. إنه رجل يتمتع بشخصية قوية، فبعد ما حدث، نجح في برشلونة. كانت نهاية موفقة بفضل دعم تشافي” المدرب السابق للفريق.