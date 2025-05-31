دي يونغ.. لا غنى عنه في برشلونة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – طالب روبرت فيرنانديز المدير الرياضي السابق لنادي برشلونة باستمرار فرينكي دي يونغ مع الفريق الأول كونه لاعبا مهما في وسط الملعب ويلعب في أكثر من مركز.

قال روبرت فيرنانديز:” دي يونغ لاعب ممتاز لأنه يمكنه اللعب كقلب دفاع أو في خط الوسط. لديه القدرة على خلق التفوق العددي في منطقة محورية. عندما تعاقدنا معه، كنا نعلم أن تفوقنا في الدوري يسمح لنا باللعب بلاعب وسط في قلب الدفاع، وليس بمدافعين تقليديين ، إنه لاعب فريد من نوعه و استمراره هام جدا”.