مبابي إلى برشلونة “كلام مقاهي”

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – في عام ٢٠١٨ خرجت تقارير صحفية من معقل برشلونة تؤكد أن كيليان مبابي لاعب موناكو الفرنسي ٱن ذاك قريبا من الانتقال للبرسا بل وكانت طائرته متجهة إلى كتالونيا قبل فشل الصفقة وانتقاله لباريس.

المدير الرياضي السابق لنادي برشلونة روبرت فيرنانديز كشف الحقيقة كاملة قائلا:” مبابي لا لم يكن يوما ما قريبا من برشلونة ، هو كان يريد الذهاب إلى ريال مدريد وجميعنا نعلم ذلك هذا مجرد “كلام مقاهي” خرج من الصحافة في برشلونة حينها.