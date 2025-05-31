بديل برونو فيرنانديز على طاولة مانشستر يونايتد

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – يفكر مانشستر يونايتد جديًا في التقدم بعرض لضم لاعب سبورتينغ لشبونة بيدرو غونسالفيس، في خطوة قد تكون لتعويض رحيل محتمل لقائد الفريق برونو فيرنانديز خلال فترة الانتقالات الصيفية، وفقًا لتقارير صحفية إنجليزية

رغم أن التحرك نحو غونسالفيس مرتبط جزئيًا بمستقبل فيرنانديز، إلا أن إدارة “الشياطين الحمر” لا تستبعد المضي قدمًا في الصفقة حتى في حال استمرار اللاعب البرتغالي مع الفريق.

ويطالب سبورتينغ بمبلغ 67 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن خدمات غونسالفيس هذا الصيف.

بيدرو خاض 198 مباراة مع لشبونة، وتمكن من تسجيل 82 هدفًا وتقديم 57 تمريرة حاسمة