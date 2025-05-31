خالد مرتجي يوجه رسالة مؤثرة إلى علي معلول بعد رحيله عن الأهلي

عدن - ياسمين عبد العظيم - وجّه خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، رسالة وداع مؤثرة للنجم التونسي علي معلول، بعد إعلان رحيله رسميًا عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري.

وكتب مرتجي عبر حسابه الرسمي على “فيس بوك”: “تسع سنوات من الإنجازات والبطولات.. تسع سنوات حفرت اسمك بحروف من ذهب في تاريخ وجدران النادي الأهلي.. شكرًا للأسطورة علي معلول”.

وكان عقد علي معلول مع الأهلي قد انتهى بنهاية الموسم الحالي، وقرر مسؤولو القلعة الحمراء عدم التجديد له، ليُسدل الستار على مسيرة حافلة امتدت منذ صيف 2016، شهدت تسجيله 53 هدفًا وصناعته 85، إلى جانب التتويج بـ22 لقبًا بقميص الفريق.



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وجاءت رسالة خالد مرتجي ضمن موجة من رسائل الشكر والتقدير التي تلقاها علي معلول من جماهير النادي الأهلي ومسؤوليه، بعدما أصبح أحد أبرز المحترفين في تاريخ القلعة الحمراء من حيث التأثير والأرقام والروح القتالية داخل الملعب.

ويُنتظر أن يحسم معلول خلال الفترة المقبلة وجهته الجديدة، بعد أن ترددت أنباء عن قراره بمواصلة مشواره داخل الملاعب وعدم الاعتزال.





