هدف مؤقت وآخر دائم لريال مدريد في خط الوسط!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كثف ريال مدريد جهوده من أجل ضم لاعب وسط خلال الفترة المقبلة، ويعد الألماني انجيلو ستيلر ، نجم شتوتغارت الخيار الأنسب حاليًا ، حيث ساهم الموسم الماضي بِـ 15 هدفًا في 47 مباراة (سجل 4 أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة).

ولا يزال اسم مارتن زوبيميندي مطروحًا داخل مكاتب مدريد، لكن تقارير صحفية تؤكد اقترابه من آرسنال، رغم تصريحات رئيس ريال سوسييداد الذي ترك الباب مفتوحًا بشأن مستقبله، مشيرًا إلى أن النادي لن يقف في طريقه إذا قرر المغادرة.

وفي سياق موازٍ، يواصل ريال مدريد تقييم خيار التعاقد مع رودري لاعب مانشستر سيتي، رغم أن عقده يمتد حتى 2027 ، ويُتوقع أن تكون صفقة الإسباني هدفًا محوريًا للنادي في صيف 2026، مع إمكانية التحرك المؤقت للتوقيع مع لاعب وسط بديل هذا الصيف.