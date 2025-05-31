معلول يودّع الأهلي بعد 9 مواسم: الجمهور منحني حباً لا يُرد

عدن - ياسمين عبد العظيم - وجّه الظهير التونسي علي معلول رسالة وداع مؤثرة، بعد رحيله عن الأهلي المصري إثر 9 مواسم.

معلول (35 عاماً) انضمّ للفريق عام 2016 من الصفاقسي التونسي، وخاض 292 مباراة بكل المسابقات، مسجلاً 53 هدفاً كما صنع 85 تمريرة حاسمة.

أحرز 22 لقباً مع الأهلي، 4 منها في دوري أبطال إفريقيا، إضافة إلى 6 في الدوري المصري.

غاب الظهير الأيسر عن الأهلي لنحو 10 أشهر، بسبب إصابة بقطع في وتر أخيل تعرّض لها في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي عام 2024، قبل أن يعود للفريق في الموسم المنصرم.

“أودع جزءاً من روحي”

في منشور على “إنستغرام” السبت، خاطب معلول “جمهور الأهلي العظيم”، قائلاً: “تم تبليغي رسمياً بانتهاء مشواري مع الأهلي… منذ أن وضعت قدمي في قلعة الأهلي صيف 2016، أدركت أنني لم أوقع عقداً مع نادٍ، بل دخلت في عهد مع أمة كاملة، اسمها “الأهلي”.

وتحدث عن “تسع سنوات مرّت، كأنها طرفة عين”، مضيفاً: “لم أكن يوماً لاعباً محترفاً فقط، كنت عاشقاً يرتدي القميص الأحمر كما يُرتدى القلب… وأنا أكتب كلماتي الأخيرة بقميص الأهلي، لا أودع نادياً فقط، بل أودع جزءاً من روحي”.

وتابع: “يا جمهور الأهلي، أنتم المعنى كله، كنتم العون في كل تواجد، والصبر في كل لحظة غياب، والسند في كل مباراة كُتب فيها المجد، لم أكن وحدي حين سجلت أهدافي، أو مررت كراتي الحاسمة، بل كنتم معي في كل مرة ارتفعت فيها راية الأهلي، تشاركونني المجد، وتغفرون لي التعثر، وتمنحونني حباً لا يُرد”.

وزاد اللاعب التونسي: “كنت شاهداً وصانعاً في واحدة من أعظم فترات الأهلي، وبقي اسم “علي معلول” ضمن سطور المجد، لا لشيء سوى لأنني كنت منكم ولكم وبينكم”.

وأضاف: “لا أبالغ حين أقول إنني وجدت في الأهلي بيتاً أكبر من كل البيوت، ووطناً ثانيًا صدق الانتماء له كأنه الأول. أنا راحل، لكن الحب باقٍ. أحبكم للأبد”.