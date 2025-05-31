سبب إبقاء برشلونة على أراوخو!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – اتخذ المدافع الأوروغوياني رونالد أراوخو قراره بالبقاء في برشلونة والاستعداد لفرض نفسه مجددًا في مشروع المدرب هانز فليك.

أراوخو شعر بالدعم والثقة من فليك من خلال تصريحاته في المؤتمرات الصحفية، كما عبّر عن ارتياحه بعد عودته إلى الأوروغواي مؤكدًا أنه يشعر بالاحترام داخل النادي، رغم الموسم الصعب الذي مرّ به.

اللاعب سيشارك منذ بداية فترة التحضيرات للموسم الجديد، وسيكون عليه إثبات نفسه مجددًا في ظل منافسة قوية في مركز قلب الدفاع مع أسماء مثل:

أندرياس كريستنسن باو كوبارسي إريك غارسيا إينييغو مارتينيز

داخل الإدارة، يدرك ديكو أن أراوخو ربما لا يمتلك الحس التكتيكي العالي لبعض زملائه، لكنه يعوّض ذلك بخصائص بدنية استثنائية مثل القوة، الاندفاع، والسرعة، رغم تعرضه هذا الموسم لاهتزاز في الثقة.

من جانبه، يرى فليك أن أراوخو لا يزال يملك الأمل في استعادة مستواه، خاصة وأن المدرب الألماني نجح في استخراج أفضل نسخة من حوالي 90٪ من لاعبي الفريق، وقد يتمكن من تكرار ذلك مع المدافع الأوروغوياني.

وبالتالي، لن يتم وضع أراوخو في السوق، إذ يُنظر إليه على أنه عنصر مهم في مشروع النادي الجديد، والموسم القادم سيكون حاسمًا في مستقبله داخل برشلونة.