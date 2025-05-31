أليغري يحرم برشلونة من صفقة لياو لهذا السبب!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – في تطوّر جديد قد يُحبط خطط برشلونة في سوق الانتقالات، أكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن الجناح البرتغالي رافائيل لياو أصبح مجددًا أحد الركائز الأساسية في ميلان، عقب وصول المدرب ماسيميليانو أليغري إلى مقاعد البدلاء في “الروسونيري”.

لياو، البالغ من العمر 25 عامًا، عاش موسمًا متقلبًا مع النادي الإيطالي، وسط شائعات أشارت إلى احتمال رحيله هذا الصيف إذا تلقّى ميلان عرضًا مناسبًا.

ورغم أن اسمه كان مدرجًا على جدول أعمال برشلونة كأحد الخيارات لتعزيز الجبهة اليسرى للهجوم، إلى جانب المرشح الأول لويس دياز لاعب ليفربول، فإن وصول أليغري غيّر المعادلة تمامًا.

وبحسب ما نشرته صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت، فإن المدرب الجديد يعتبر لياو “لا يمكن المساس به”، ويمنحه مكانة خاصة في مشروعه الجديد لبناء ميلان قوي وطموح، وهو ما يقلّل كثيرًا من فرص خروجه في المستقبل القريب.

أليغري، نال دعمًا واضحًا من رموز تدريبية مثل فابيو كابيلو وأريغو ساكي، ويملك كامل الصلاحيات لرسم ملامح فريقه كما يشاء.

ويرى في لياو قائدًا حقيقيًا للجناح الأيسر إلى جانب ثيو هيرنانديز، بل يعتبره أحد أبرز المواهب القادرة على صنع الفارق في الدوري الإيطالي.

أرقام لياو هذا الموسم كانت جيدة، بتسجيله 12 هدفًا وتقديمه 13 تمريرة حاسمة في 50 مباراة، إلا أن التحدي الأكبر يبقى في تحقيق الاستمرارية وتقديم أداء أكثر نضجًا تحت قيادة أليغري، الذي يبدو عازمًا على منحه دور البطولة.

في الوقت الحالي، أصبح لياو، الذي يمتلك عقدًا مع ميلان حتى يونيو 2028، خارج سوق الانتقالات تمامًا.