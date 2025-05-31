4 أسباب تمنح برشلونة الأفضلية في سباق التعاقد مع غارسيا!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أفادت السبورت الكتالونية باقتراب نادي برشلونة من الفوز بخدمات الحارس الإسباني خوان غارسيا، حيث أوردت في تقريرها أربعة أسباب ، تجعل البارسا أقرب للاعب.

1 – مشروع رياضي طموح يقوده هانز فليك، سيمنح غارسيا فرصة التطور تحت إشراف مدرب يؤمن بالمواهب الشابة.

2 – الانضمام لمجموعة شابة ومتماسكة داخل الفريق، تساعد على التأقلم السريع والنمو الجماعي.

3 – فرصة الظهور على الساحة الدولية، خاصة مع إدراج مكافأة في عقده حال انضمامه للمنتخب الإسباني الأول، مما يُعطي بُعدًا إضافيًا للتحدي.

4 – الاستقرار الشخصي والعائلي، إذ لن يحتاج للرحيل عن مدينة برشلونة، مما يُبقيه قريبًا من بيئته وعائلته.

ومع ذلك، يبقى هناك عامل نفسي معقّد يتمثل في خلفيته كلاعب سابق في صفوف إسبانيول، الغريم التقليدي لبرشلونة، وهو ما يُشكل ضغطًا شخصيًا على اللاعب.