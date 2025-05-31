خوفًا من هزيمة ثقيلة.. مدرب جنوب إفريقيا يرفض طلب وليد الركراكي

عدن - ياسمين عبد العظيم - رفض هوجو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا، مقترح وليد الركراكي، مدرب المنتخب المغربي، بإقامة مباراة ودية بين المنتخبين خلال فترة التوقف الدولي المُقبلة.

بدلًا من مواجهة المغرب، قرر بروس الاكتفاء بخوض مباراتين وديتين أمام موزمبيق وتنزانيا، حيث من المقرر أن تُقام المواجهتان يومي 4 و6 يونيو المُقبل، ضمن استعدادات المنتخب الجنوب إفريقي للمنافسات القادمة.

وكشف بروس، في تصريحات لقناة “SABC Sport” الجنوب إفريقية نقلتها صحيفة “le360” المغربية، عن الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذا القرار، موضحًا أنه لا يرغب في تكرار تجربة سابقة خسر فيها أمام فرنسا بخماسية نظيفة، مؤكدًا أن مواجهة منتخب بحجم المغرب في الوقت الحالي قد تُعرض فريقه لهزيمة قاسية.



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وأضاف المدرب البلجيكي أن التشكيلة الحالية لمنتخب جنوب إفريقيا لا تتيح له خوض مثل هذه التحديات القوية، خاصة في ظل غياب عدد من أبرز لاعبيه، وفي مقدمتهم نجوم نادي ماميلودي صن داونز، المنشغلون بالتحضيرات لمشاركة الفريق في كأس العالم للأندية، ما دفعه للاعتماد على لاعبي أورلاندو بيراتس في هذه المرحلة.

الجدير بالذكر أن هوجو بروس سبق له مواجهة المنتخب المغربي في ثلاث مناسبات سابقة، حيث حقق الفوز في مباراتين وتعرض للهزيمة في واحدة.

