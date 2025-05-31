برشلونة يريد أن يتخلص من 16 مليون يورو!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – يسعى نادي برشلونة للتخلص من عبء مالي كبير يتمثل في راتب المدافع الفرنسي كليمان لينغليه، الذي يتقاضى 16 مليون يورو سنويًا، وفقًا لما كشفه الصحفي لويس روخو من صحيفة ماركا.

وبحسب التقرير، فإن لينغليه والنادي الكتالوني في خضم مفاوضات تهدف إلى فسخ عقده بالتراضي، حيث يعمل الطرفان على التوصل إلى اتفاق يسمح له بالرحيل مجانًا هذا الصيف.

وكان هذا الراتب المرتفع، الذي نتج عن تمديد وقّعه اللاعب خلال فترة رئاسة جوزيب ماريا بارتوميو، قد شكّل عقبة كبيرة أمام بيع اللاعب في السنوات الماضية، خصوصًا في ظل اهتمام أندية لم تكن قادرة على تحمّل أجره.

التخلّص من عقد لينغليه سيمنح برشلونة مساحة مالية ثمينة ضمن هامش اللعب المالي النظيف، ما يُعد خطوة استراتيجية لإعادة هيكلة الفريق، وتجديد العقود، والقيام بتعزيزات في سوق الانتقالات الصيفية دون قيود تُعيق التحرك.