مانشستر سيتي يسرع خطواته من أجل حسم صفقاته الصيفية!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – يستعد مانشستر سيتي لتقديم عرضه الرسمي الأول من أجل التعاقد مع الموهبة الفرنسية ريان شرقي لاعب أولمبيك ليون، وذلك مع بداية الأسبوع المقبل.

إدارة فريق مانشستر سيتي تهدف إلى تسريع المفاوضات مع ليون ومحاولة حسم الصفقة في أقرب وقت ممكن حيث تسعى لتعزيز صفوف الفريق تماشيًا مع رؤية بيب غوارديولا للموسم المقبل.

وفي الوقت نفسه، يقترب السيتي من إنهاء صفقة لاعب الوسط الهولندي تياني ريندرز، مع تفاؤل داخل النادي بإغلاق التعاقد خلال أيام، في ظل تقدم المحادثات مع ميلان.

الجدير بالذكر أن شرقي ساهم بِـ 32 هدف الموسم الماضي في 44 مباراة مع ليون في جميع المسابقات حيث سجل 12 هدفا وقدم 20 تمريرة حاسمة ، بينما ساهم ريندرز مع ميلان بِـ 20 هدفا في 55 مباراة حيث سجل 16 هدفا وقدم 4 تمريرات حاسمة.