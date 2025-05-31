مطالب مانشستر يونايتد تصطدم برغبة باير ليفركوزن!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – يبدو أن صفقة انتقال أليخاندرو غارناتشو إلى باير ليفركوزن لن تكون سهلة، في ظل الفجوة المالية بين مطالب مانشستر يونايتد وما يرغب النادي الألماني في دفعه.

بحسب صحيفة سبورت بيلد الألمانية، فإن ليفركوزن غير مستعد لتلبية مطالب مانشستر يونايتد المالية، والتي تُقدَّر بـ45 مليون يورو مقابل التخلي عن الجناح الأرجنتيني الشاب.

كما أشارت المصادر إلى أن ليفركوزن قد يُفكّر في الصفقة فقط في حال خفّض “الشياطين الحمر” من مطالبهم المادية.

رغم اهتمام ليفركوزن، إلا أن الصفقة لا تزال بعيدة عن الإغلاق، ما لم يُبدِ النادي الإنجليزي مرونة أكبر في المفاوضات خلال الأسابيع المقبلة.