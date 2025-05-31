لماذا دفع الريال تلك القيمة لليفربول في صفقة أرنولد؟ سببان وراء القرار!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كشف الصحفي الموثوق رامون ألفاريز عن الأسباب التي دفعت ريال مدريد لدفع مبلغ مالي يتراوح بين 5 و10 مليون يورو إلى ليفربول، للسماح بانتقال ترينت ألكسندر أرنولد مبكرًا، رغم أن عقده ينتهي هذا الصيف.

الأسباب الرئيسية:

1 – الحفاظ على العلاقة الجيدة مع ليفربول، وهو نادٍ تربطه علاقات قوية مع إدارة ريال مدريد.

2 – منح أرنولد فرصة مبكرة للاستعداد تحت قيادة تشابي ألونسو ، حيث أن انضمام اللاعب إلى التدريبات في 10 يونيو بدلاً من الانتظار حتى 1 أو 2 يوليو، سيمنحه أفضلية ويقلل من مخاطر الإصابات أو التأخير في الانسجام مع الفريق.