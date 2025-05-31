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لماذا دفع الريال تلك القيمة لليفربول في صفقة أرنولد؟ سببان وراء القرار!

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  • لماذا دفع الريال تلك القيمة لليفربول في صفقة أرنولد؟ سببان وراء القرار! 1/2
  • لماذا دفع الريال تلك القيمة لليفربول في صفقة أرنولد؟ سببان وراء القرار! 2/2

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كشف الصحفي الموثوق رامون ألفاريز عن الأسباب التي دفعت ريال مدريد لدفع مبلغ مالي يتراوح بين 5 و10 مليون يورو إلى ليفربول، للسماح بانتقال ترينت ألكسندر أرنولد مبكرًا، رغم أن عقده ينتهي هذا الصيف.

الأسباب الرئيسية:

1 – الحفاظ على العلاقة الجيدة مع ليفربول، وهو نادٍ تربطه علاقات قوية مع إدارة ريال مدريد.

2 – منح أرنولد فرصة مبكرة للاستعداد تحت قيادة تشابي ألونسو ، حيث أن انضمام اللاعب إلى التدريبات في 10 يونيو بدلاً من الانتظار حتى 1 أو 2 يوليو، سيمنحه أفضلية ويقلل من مخاطر الإصابات أو التأخير في الانسجام مع الفريق.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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