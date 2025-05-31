الهلال السعودي يقدم عرضًا رسميًا لخطف هدف بايرن ميونخ قبل كأس العالم للأندية

عدن - ياسمين عبد العظيم - فتحت إدارة نادي الهلال السعودي، باب المفاوضات مع ميلان الإيطالي لبحث إمكانية التعاقد مع أحد أبرز لاعبي الفريق، في إطار سعي الزعيم لتدعيم صفوفه بصفقات قوية استعدادًا للموسم المقبل، والمشاركة في كأس العالم للأندية.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025 بنظام المجموعات، ويقع الهلال في مجموعة قوية تضم ريال مدريد وسالزبورج وباتشوكا.

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وبحسب ما كشفته مصادر خاصة لصحيفة “الرياضية” السعودية، فإن الهلال قدّم عرضًا رسميًا لضم الفرنسي ثيو هيرنانديز، الظهير الأيسر لميلان، وينتظر رد النادي الإيطالي تمهيدًا للانتقال إلى مرحلة التفاوض بشأن المقابل المالي، خاصة أن عقد اللاعب يتبقى فيه موسم واحد فقط.



وعلى الجانب الآخر، نقلت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية من بعض التقارير الإيطالية في وقت سابق، أن بايرن ميونخ يحاول التحرك من أجل ضم هيرنانديز، خاصة أن اللاعب مميز ويلعب للموسم الخامس على التوالي أساسيًا.

ويريد ميلان تحصين هيرنانديز من خلال تقديم عرض لتجديد عقده مع الفريق الإيطالي، خاصة أن اللاعب قد أعلن حبه الكبير للروسونيري.

وبحسب التقارير فإن ميلان يخطط لاجتماع مهم مع وكيل هيرنانديز بعد نهاية الموسم الحالي من أجل تمديد العقد لسنوات أكثر ليبقى اللاعب في “سان سيرو” من خلال تعديل راتبه الحالي البالغ 4 ملايين يورو في الموسم الواحد.

هيرنانديز، صاحب الـ26 عامًا، انضم إلى ميلان في صيف 2019 وشارك منذ ذلك الحين في 262 مباراة سجل خلالها 34 هدفًا وصنع 45.

وسبق لـ هيرنانديز اللعب في أتلتيكو مدريد، وديبورتيفو ألافيس، وريال مدريد، وريال سوسيداد قبل أن يستقر به المطاف في ميلان الإيطالي.

