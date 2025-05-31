بعد رفض ميلان استمراره.. مانشستر سيتي يحسم موقفه من كايل ووكر

عدن - ياسمين عبد العظيم - رفض نادي ميلان المنافس في بطولة الدوري الإيطالي فكرة استمرار الظهير الأيمن المعار، كايل ووكر، وتفعيل بند أحقية الشراء من مانشستر سيتي.

وانتقل ووكر إلى ميلان في الشتاء الماضي، وشارك الإنجليزي الدولي مع ميلان في 14 مباراة فقط دون تسجيل أو صناعة أي هدف.

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وبحسب متخصص سوق الانتقالات، فابرزيو رومانو، عبر منصة “X” فإن ميلان قرر عدم تفعيل أحقية الشراء وبالتالي، سيعود ووكر إلى مانشستر سيتي من جديد لأن عقده مستمر حتى نهاية الموسم المقبل.



لكن مستقبل ووكر ليس في مانشستر سيتي، كما أكد رومانو، ولن يتواجد في قائمة الفريق الإنجليزي التي ستخوض بطولة كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأفاد رومانو أن ووكر سيرحل من جديد عن مانشستر سيتي وليس ضمن خطط المدرب، بيب جوارديولا، للموسم الجديد لكن الوجهة المقبلة ليست معروفة حتى الآن رغم وجود العروض.

ويستعد مانشستر سيتي للمشاركة في كأس العالم للأندية بداية من 15 يونيو ويتواجد ضمن فرق المجموعة السابعة والتي تضم يوفنتوس، الوداد بجانب العين.

