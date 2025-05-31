على رأسها لاعب ليفربول.. أولويات برشلونة في الميركاتو الصيفي

عدن - ياسمين عبد العظيم - حسم نادي برشلونة موقفه من صفقات الصيف المقبل، وحدد أولوياته من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بعد موسم أول ناجح مع المدرب، هانز فليك.

وأكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية أن المدير الرياضي ديكو يضع جناح ليفربول، لويس دياز كخيار رئيسي، إلى جانب حارس إسبانيول، خوان جارسيا، وذلك في إطار خطة التعاقدات الجديدة استعدادًا للموسم المقبل.

وبحسب التقرير، فإن برشلونة بدأ خطوات التفاوض مع جارسيا، لكنه لم يتحرك رسميًا بعد تجاه دياز، رغم أن كل المؤشرات تؤكد أن النادي لن يتردد في السعي وراء الصفقة إذا ما توفرت الطلبات المالية المناسبة، خاصة في ظل عدم تجديد دياز لعقده مع ليفربول حتى الآن.



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وتشير التقارير إلى أن ليفربول قد يفتح الباب لرحيل دياز من أجل تمويل صفقة التعاقد مع صانع ألعاب باير ليفركوزن، فلوريان فيرتز، والذي حدد ناديه سعرًا يتجاوز 100 مليون يورو للتخلي عنه.

في المقابل، تراجع اهتمام برشلونة بضم جناح أتلتيك بلباو، نيكو ويليامز، بعد أن رفض اللاعب الانتقال للفريق في صيف 2023، مفضلًا البقاء مع بلباو ومحاولة تحقيق لقب قاري مع فريقه في بطولة الدوري الأوروبي، الذي كان من المقرر أن يُلعب النهائي على ملعب سان ماميس.

وكانت تلك الخطوة سببًا في فتور الحماس لدى رئيس برشلونة، خوان لابورتا والمدير الرياضي، ديكو، خصوصًا أن الأخير كان يرى في دياز الخيار الأنسب دائمًا، من حيث الجاهزية والخبرة والتأثير الفني، وهو ما يعزز اتجاه النادي للتركيز الكامل على الجناح الكولومبي هذا الصيف.

