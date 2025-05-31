شكرا لاهتمامكم بخبر مواعيد مباريات اليوم السبت 31-5-2025 والقنوات الناقلة.. نهائي دوري أبطال أوروبا والزمالك يواجه فاركو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم، اليوم السبت 31-5-2025، إلى ميونيخ الألمانية، حيث تُقام المباراة الأهم على الساحة الأوروبية هذا الموسم، بين باريس سان جيرمان وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا، وفي الوقت نفسه، تشهد ملاعب مصر إسدال الستار على مشوار الزمالك في الدوري المحلي بمواجهة قوية أمام فاركو.

تحتضن أرضية ملعب “أليانز آرينا” واحدة من أقوى مواجهات الموسم، حيث يتطلع باريس سان جيرمان إلى معانقة اللقب الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه، في مواجهة لا تقل طموحًا من جانب إنتر ميلان الباحث عن استعادة أمجاده القارية.

باريس سان جيرمان تأهل إلى النهائي بعد تفوقه على آرسنال بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين، بينما احتاج إنتر ميلان إلى ملحمة كروية ليتخطى برشلونة، حيث انتهى مجموع مباراتي نصف النهائي بنتيجة مثيرة 7-6 لصالح النيراتزوري.



وسيكون بانتظار الفائز من هذه المواجهة موقعة أخرى في كأس السوبر الأوروبي، حيث يواجه توتنهام الإنجليزي في أغسطس المقبل.



محليًا، يستعد الزمالك لخوض مباراته الأخيرة في النسخة الحالية من الدوري المصري الممتاز، عندما يلتقي مع فاركو على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الختامية للمرحلة النهائية من المسابقة.

ويسعى الزمالك لإنهاء موسمه بشكل إيجابي بعدما خرج من المنافسة على اللقب، ويأمل في تحقيق الفوز أمام فاركو لمصالحة جماهيره، ويملك الأبيض 44 نقطة في المركز الثالث، بينما يحتل فاركو المركز السابع برصيد 32 نقطة.

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مواعيد مباريات اليوم السبت 31-5-2025 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

الزمالك ضد فاركو، الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة “ON Sport 1”.

موعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم

باريس سان جيرمان ضد إنتر ميلان، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة “beIN Sports HD 1”.

مواعيد المباريات الودية اليوم

الوداد الرياضي ضد بورتو، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

مواعيد مباريات دوري المحترفين المصري اليوم

الترسانة ضد المقاولون العرب، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة “ON Sport 2”.

القناة ضد بلدية المحلة، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

الداخلية ضد بترول أسيوط، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

الإسكندرية ضد الاتصالات، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

كهرباء الإسماعيلية ضد منتخب السويس، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

لا فيينا ضد المنصورة، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

طنطا ضد غزل كفر الدوار، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

أبو قير للأسمدة ضد أسوان، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

وادي دجلة ضد بروكسي، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

السكة الحديد ضد ديروط، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ويُمكنكم متابعة أحداث مباريات اليوم لحظة بلحظة من مركز المباريات من هنـــا

