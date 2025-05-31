صراع ثلاثي ألماني على لاعب مانشستر سيتي

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- ذكر الصحفي جاك غوغان أن هناك ثلاث اندية المانية تسعى للتوقيع مع لاعب مانشستر سيتي الشاب جيمس ميكاتي هذا الصيف.

الاندية الثلاث هم: آينتراخت فرانكفورت ، شتوتغارت ، باير ليفركوزن .

وأكد الصحفي أن وست هام يونايتد ونوتنغهام فورست ايضا معجبين اللاعب منذ فترة طويلة ، بينما يراقب ايفرتون الوضع.

التقارير تشير أن السيتي مستعد للسماح برحيله لاعبه هذا الصيف ، خاصة وأن اللاعب قد لمح برغبته في مغادرة النادي بحثا عن فرص لعب أكبر.

النادي السماوي ينتظر عرضا بقيمة 25 مليون جنيه استرليني للتخلي عن صاحب الـ 22 عاما .