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شكرا لاهتمامكم بخبر صراع ثلاثي ألماني على لاعب مانشستر سيتي والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- ذكر الصحفي جاك غوغان أن هناك ثلاث اندية المانية تسعى للتوقيع مع لاعب مانشستر سيتي الشاب جيمس ميكاتي هذا الصيف.
الاندية الثلاث هم: آينتراخت فرانكفورت ، شتوتغارت ، باير ليفركوزن .
وأكد الصحفي أن وست هام يونايتد ونوتنغهام فورست ايضا معجبين اللاعب منذ فترة طويلة ، بينما يراقب ايفرتون الوضع.
التقارير تشير أن السيتي مستعد للسماح برحيله لاعبه هذا الصيف ، خاصة وأن اللاعب قد لمح برغبته في مغادرة النادي بحثا عن فرص لعب أكبر.
النادي السماوي ينتظر عرضا بقيمة 25 مليون جنيه استرليني للتخلي عن صاحب الـ 22 عاما .