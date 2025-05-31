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صراع ثلاثي ألماني على لاعب مانشستر سيتي

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- ذكر الصحفي جاك غوغان أن هناك ثلاث اندية المانية تسعى للتوقيع مع لاعب مانشستر سيتي الشاب جيمس ميكاتي هذا الصيف.

الاندية الثلاث هم: آينتراخت فرانكفورت ، شتوتغارت ، باير ليفركوزن .

وأكد الصحفي أن وست هام يونايتد ونوتنغهام فورست ايضا معجبين اللاعب منذ فترة طويلة ، بينما يراقب ايفرتون الوضع.

التقارير تشير أن السيتي مستعد للسماح برحيله لاعبه هذا الصيف ، خاصة وأن اللاعب قد لمح برغبته في مغادرة النادي بحثا عن فرص لعب أكبر.

النادي السماوي ينتظر عرضا بقيمة  25 مليون جنيه استرليني للتخلي عن صاحب الـ 22 عاما .

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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