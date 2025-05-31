بعد صرف 1.1 مليار يورو … باريس على أعتاب المجد

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ تحدث الصحفي أندريس راموس عن نهائي دوري الأبطال، الذي سيجمع اليوم بين إنتر ميلان وباريس سان جيرمان.

راموس قال خلال تصريح له عبر إذاعة كادينا سير التالي:

“بعد مرور 15 عامًا على استحواذ صندوق قطر للإستثمارات على النادي الفرنسي، وبعد صرف 1.1 مليار يورو تم إنفاقها من أجل التوقيع مع العديد من اللاعبين، باريس يمكنه أخيرًا الفوز بأول لقب له في تاريخ البطولة”.

يذكر أن الفريق الباريسي سبق له وأن وصل للنهائي في مناسبة وحيدة من قبل، وكان ذلك تحديدًا في العام 2020 وخسر وقتها بهدف نظيف ضد بايرن ميونخ.