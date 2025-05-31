لا فرق بين أرنولد و خليفته في ليفربول

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة -لم يتأخر نادي ليفربول في التعاقد مع خليفة المدافع الانجليزي الظهير ترينت الكسندر ارنولد الذي رفض تمديد اقامته في الانفيلد رود و اصر على الرحيل نحو ريال مدريد الذي اعلن تعاقده رسميا معه .

تزامنا مع اعلان الريال ارتباطه مع ترينت ارنولد كان ليفربول ايضا يكشف رسميا انتدابه للمدافع الهولندي جيريمي فريمبونغ قادما من باير ليفركوزن في مهمة خلافة الراحل الى اسبانيا .

ارقام المدافع الهولندي تؤكد انه سيكون خير خلف لخير سلف بل و ربما افضل خاصة انه كان ضمن الفريق الاسطوري الذي صنعه المدرب الاسباني تشابي الونسو لباير ليفركزن و حقق معه الانجاز التاريخي في الموسم 2023-2024 بتتويجه بلقب الدوري الالماني بلا خسارة .

عدد المساهمات التهديفية للمدافع الهولندي مع ليفركوزن وصل الى 74 هدفا تسجيلا و صناعة خلال 190 مباراة بعدما سجل 30 هدفا و صنع 44 هدفا .

المدافع الانجليزي سجل و صنع 115 هدفا أي اكثر بكثير مما سجله و صنعه المدافع الهولندي غير ان الفارق صنعه عدد المباريات الذي بلغ 354 مباراة بألوان ليفربول .