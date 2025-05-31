باريس سان جيرمان يتحرك جديا للتوقيع مع هدف الريال

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- يدفع باريس سان جيرمان بكل قوته للتعاقد مع لاعب ريفر بليت فرانكو ماستانتونو الذي يعد هدفا لنادي ريال مدريد.

حسب الصحفي الايطالي الموثوق فابريزو رومانو فإن باريس سان جيرمان يجري الآن محادثات جادة للتوقيع مع فرانكو ماستانتونو صاحب الـ 17 عاما ،الصفقة لم تحسم بعد ولكن تم إجراء اتصالات اولية .

على الجانب الآخر يتولى سانتياغو سولاري المدير الرياضي لأكاديمية الريال مفاوضات التعاقد مع ماستانتونو لضمه لصفوف الفريق الابيض، ولكن لا يوجد أي تقدم في المفاوضات حتى الآن.