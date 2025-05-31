ميلان يقرر التحرك من أجل مادويك

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – يحاول ميلان دعم تشكيلة المدرب سيرجيو كونسيساو بالمزيد من اللاعبين في مختلف المراكز، حتى ترتفع تنافسية الفريق في الموسم المقبل.

ووضع الروسونيري عينه على نوني نادويك نجم تشيلسي، حيث كشف موقع fichajes أن العملاق الإيطالي يريد التعاقد معه في أقرب فرصة.

لكن التقرير أكد على حدوث الصفقة أمر صعب بسبب المبلغ المتوقع أن تتم به، حيث لن يفرط فيه تشيلسي بأقل من 50 مليون يورو، وهو رقم يصعب على خزينة ميلان تحمله.