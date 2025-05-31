آخر تطوات انضمام مساعد كلوب السابق للجهاز الفني لـ غوارديولا

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – يقترب بيب ليندرز من الانضمام الى طاقم مانشستر سيتي حيث سيكون جزا من الجهاز الفني لفريق بيب غوارديولا في الموسم المقبل.

وفقا للصحفي جيمس بيرس ليندر وافق على الشروط الشخصية للانضمام الى الجهاز الفني لبيب ، وقريبا سيتم الاعلان الرسمي عن انضمامه.

يذكر أن ليندرز كان مساعد يورجن كلوب مع ليفربول ولعب دورا بارزا في نجاحات الريدز تحت قيادة المدرب الالماني بما في ذلك الفوز بدوري ابطال اوروبا 2019 ولقب البريميرليغ 2020.