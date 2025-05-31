أخبار اليمن : غزة المكان الأكثر جوعاً في العالم

غزة المكان الأكثر جوعاً في العالمأكد المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، ينس لاركه، أنّ «غزة هي المكان الأكثر جوعاً في العالم»، حيث 100% من السكان معرّضون لخطر المجاعة.

وقال لاركه في مؤتمر صحافي دوري للأمم المتحدة في جنيف، «إنها المنطقة المحددة الوحيدة، البلد أو القطاع المحدد الوحيد داخل بلد، حيث كل السكان معرّضون لخطر المجاعة. 100% من السكان معرّضون لخطر المجاعة».

وتحدّث عن الصعوبات التي تواجهها الأمم المتحدة في توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة والتي لا يسمح الاحتلال الإسرائيلي بإدخالها إلا بكميات قليلة بعد حصار مطبق بدأ مطلع آذار الفائت.

وأشار لاركه إلى أن «الاحتلال الإسرائيلي سمح بدخول 900 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية منذ رفع الحصار جزئياً، لكن حتى الآن لم تدخل إلا 600 شاحنة إلى منطقة التفريغ في غزة، وحمولة عدد منها فقط هي التي تمّ نقلها الى داخل القطاع».

واعتبر أن هذا العدد المحدود من الشاحنات «هو مجرد قطرة في محيط»، قائلاً إن مهمة توزيع المساعدات واجهت «قيوداً تشغيلية جعلتها إحدى أكثر عمليات المساعدة المعوّقة ليس فقط في عالم اليوم، بل في التاريخ الحديث».