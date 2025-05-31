أبرز أرقام الحكم كوفاكس قبل نهائي دوري الأبطال

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ سيكون الحكم الروماني إستفان كوفاكس هو سعيد الحظ الليلة، بعد أن كلفه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمهمة إدارة نهائي دوري الأبطال بين إنتر ميلان وباريس سان جيرمان.

إليكم أبرز أرقام هذا الحكم في دوري أبطال أوروبا:

1- إجمالي المباريات: 35.

2- متوسط البطاقات الصفراء: 5.1 في المباراة.

3- البطاقات الحمراء: 9.

4- ركلات الجزاء: 15.

5- آخر مباراة أدارها لباريس في البطولة، فاز فيها الأخير ضد ليفربول بنتيجة 1 مقابل صفر، بتاريخ 11 مارس 2025.

6- آخر مباراة أدارها لإنتر في البطولة، فاز فيها الأخير ضد أرسنال بنتيجة 1 مقابل صفر، بتاريخ 6 نوفمبر 2024.