هدية آسيوية من الاتحاد للنصر في الموسم المقبل

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- ساهم نادي الاتحاد في منح النصر هدية آسيوية، بعدما نجح في التتويج بلقب كأس الملك، عقب فوزه على القادسية بنتيجة 3-1.

تأتي هذه الهدية على شكل بطاقة تأهل مباشرة إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا 2، والتي ضمنها النصر بصفته صاحب المركز الثالث في دوري روشن السعودي، مستفيدًا من فشل القادسية في التتويج بالكأس

القادسية كان يطمح إلى الظفر بلقب البطولة لضمان التأهل القاري، إلا أن العميد أنهى آماله، ومنح النصر فرصة التأهل.