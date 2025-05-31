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شتيغن الخاسر الاكبر من توقيع البارسا مع غارسيا

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  • شتيغن الخاسر الاكبر من توقيع البارسا مع غارسيا 2/2

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- ذكرت صحيفة سبورت الكتالونية أنه داخل الجهاز الفني والادارة الرياضية في برشلونة هناك قناعة تامة بضرورة التوقيع مع حارس أساسي والهدف هو خوان غارسيا .

في حال تم التوقيع مع حارس اسبانيول ، فلن يكون بديلا لـ تير شتيغن ، بل سيأتي للمنافسة على المركز الاساسي.

تير شتيغن سيكون الخاسر الاكبر من هذا التوقيع مع اقتراب كأس العالم فيحتاج للعب بانتظام ولن يقبل بسهولة التنازل عن مكانه ومن ناحية أخرى ، يملك راتبا ضخما وهو ما يجعل الادارة تفكر بفتح باب خروجه لأسباب رياضية ومالية، على الرغم من أن الالماني لا ينوي المغادرة ويعتقد أنه قادر على استعادة مستواه بعد الاصابة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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