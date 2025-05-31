شتيغن الخاسر الاكبر من توقيع البارسا مع غارسيا

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- ذكرت صحيفة سبورت الكتالونية أنه داخل الجهاز الفني والادارة الرياضية في برشلونة هناك قناعة تامة بضرورة التوقيع مع حارس أساسي والهدف هو خوان غارسيا .

في حال تم التوقيع مع حارس اسبانيول ، فلن يكون بديلا لـ تير شتيغن ، بل سيأتي للمنافسة على المركز الاساسي.

تير شتيغن سيكون الخاسر الاكبر من هذا التوقيع مع اقتراب كأس العالم فيحتاج للعب بانتظام ولن يقبل بسهولة التنازل عن مكانه ومن ناحية أخرى ، يملك راتبا ضخما وهو ما يجعل الادارة تفكر بفتح باب خروجه لأسباب رياضية ومالية، على الرغم من أن الالماني لا ينوي المغادرة ويعتقد أنه قادر على استعادة مستواه بعد الاصابة.