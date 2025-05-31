ديمبلي: باريس كان سيصبح أقوى مع مبابي

عدن - ياسمين عبد العظيم - ديمبلي يستعد لخوض نهائي دوري ابطال أوروبا مع باريس، أمام فريق إنتر ميلان الإيطالي، مساء السبت في ميونخ، في الوقت الذي يستعد فيه مبابي للمشاركة مع الريال في بطولة كأس العالم للأندية بأمريكا في يونيو القادم، بعد الخروج بموسم صفري مع الميرينجي.

ورد ديمبلي على سؤال بخصوص باريس ومدى قوته هذا الموسم، مع المدرب لويس إنريكي، لو كان مبابي مستمراً في الفريق، وقال” بالتأكيد مع مبابي كان باريس سيصبح أقوى، لكنه الآن يلعب في ريال مدريد، وباريس مستمر في رحلته بدونه”.

وعن الفوز بجائزة الكرة الذهبية، قال” الكل يكلمني عن الأمر، ولكن كما قلت، قبل التفكير في البالون دور، يجب أن تفوز بدوري الأبطال أولاً”.

وأضاف عثمان” هناك أشياء أهم بكثير من الجائزة والأمور الفردية في باريس، علينا أن نحضر دوري الأبطال إلى الديار، مصلحة الفريق فوق كل اعتبار”.