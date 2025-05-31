صراع إنجليزي على باركولا – هاي كورة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – استطاع برادلي باركولا أن يقدم نفسه هذا الموسم كأحد أفضل اللاعبين في باريس سان جيرمان، ليبدأ عمالقة أوروبا في محاولة التعاقد معه لدعم صفوفهم في الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة إل ناسيونال الإسبانية، هناك صراع إنجليزي نشأ ما بين أرسنال ونيوكاسل يونايتد وتوتنهام على صفقة باركولا.

وأكد التقرير أيضًا على أن باريس سان جيرمان قد لا يمانع رحيل مهاجمه في حال وصله عرض مناسب لا يقل عن 42 مليون يورو.