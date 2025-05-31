ميلان يحدد موقفه من شراء عقد كايل ووكر

عدن - ياسمين عبد العظيم - وأكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن ميلان لن يفعل خيار شراء عقد اللاعب، ليعود كايل ووكر إلى مانشستر سيتي، على أن يرحل من جديد عن النادي الإنجليزي في الميركاتو الصيفي.

ويخرج كايل ووكر بالفعل من خطط المدرب الإسباني بيب جوارديولا في السيتي، ولن يسافر مع بعثة الفريق إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، التي ستنطلق في منتصف يونيو.

المدافع، الذي يبلغ من العمر 35 عاماً، حضر في 16 مباراة لميلان في الموسم المنقضي، 11 منها بالدوري المحلي، و3 بالكأس، وظهورين بدوري ابطال أوروبا، بإجمالي دقائق بلغ 1046 دقيقة.

يشار إلى أن ووكر يصل سعره في سوق اللاعبين حالياً نحو 6 مليون يورو، حسب تقدير شبكة ترانسفير ماركت.