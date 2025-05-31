حكم مباراة الزمالك وفاركو في الدوري المصري

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك وفاركو، التي تقام بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الزمالك مع فاركو في الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري، على أرضية استاد القاهرة الدولي.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة، بينما يأتي فاركو في المركز السابع برصيد 32 نقطة.



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جدير بالذكر أن الأهلي حسم بطولة الدوري المصري وتوج باللقب رقم 45 في تاريخه، بعدما حقق الفوز في 17 مباراة، وهو أكثر الأندية تحقيقًا للفوز ومعه بيراميدز بنفس الرصيد.

حكم مباراة الزمالك وفاركو اليوم في الدوري المصري

حكم ساحة: حمادة القلاوي.

حكم مساعد أول: نور الدين سعيد.

حكم مساعد ثاني: أحمد كمال.

حكم رابع: السيد منير.

حكم فيديو: محمد الشناوي ويعاونه إبراهيم محجوب.





